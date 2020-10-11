В Саратовской области полыхают четыре пожара

Фото: Instagram начальника облспаса Юрия Юрина
В Саратовской области на 11 октября разгорелись четыре пожара.
Фото: Instagram начальника облспаса Юрия Юрина
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, локализовано возгорание в Романовском районе, два в Аркадакском.
Фото: Instagram начальника облспаса Юрия Юрина
Еще не произошло локализации в Аткарском районе.
Фото: Instagram начальника облспаса Юрия Юрина
На всех точках работают пожарные.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.