В Саратовской области полыхают четыре пожара

Фото: Instagram начальника облспаса Юрия Юрина

В Саратовской области на 11 октября разгорелись четыре пожара.

Фото: Instagram начальника облспаса Юрия Юрина

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, локализовано возгорание в Романовском районе, два в Аркадакском.

Фото: Instagram начальника облспаса Юрия Юрина

Еще не произошло локализации в Аткарском районе.

Фото: Instagram начальника облспаса Юрия Юрина

На всех точках работают пожарные.

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