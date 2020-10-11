Не стало профессора СГУ Леонида Тетюева

Профессор кафедры этики и эстетики философского факультета СГУ Леонид Тетюев на 60-м году ушел из жизни, об этом сообщили в пресс-службе университета.

Его не стало 7 октября.

В 1985 году он закончил обучение в Саратовском государственном педагогическом институте им. К.А.Федина на факультете иностранных языков по специальности «немецкий и английский языки».

В 1988 году он поступил на обучение в очную аспирантуру СГУ по философской специальности «онтология и теория познания». С этого года работал на кафедре философии педагогического института, а после его присоединения к СГУ – на философском факультете университета. В ходе обучения в аспирантуре Леонид Тетюев проводил исследовательскую работу в Лессинг-Колледже языка и культуры.

По завершении аспирантуры в 1991 году Леонид Тетюев защитил диссертацию на соискание степени кандидата философских наук по теме «Язык и деятельность: философско-методологический анализ». Он был главным редактором газеты поволжских немцев «WOLGAZEITUNG» (ZWD). В ходе своей редакторской деятельности в 1993 году он работал в Институте публицистики Академия средств массовой информации (KMA) города Мюнхен (Германия).

В 1999 году поступил в докторантуру СГУ. В 2002 году он защитил докторскую диссертацию по специальности «онтология и теория познания» на тему «Современный проект трансцендентальной философии».

Философские труды Леонида Тетюева получили признание за рубежом, в частности, они были высоко оценены крупнейшим философом современности Юргеном Хабермасом.

Коллектив философского факультета Саратовского государственного университета, а также коллеги Леонида Ивановича из других университетов у нас в стране и за рубежом выражают глубокие соболезнования родным и близким Леонида Ивановича. Светлые моменты встреч и общения с Леонидом Ивановичем как с выдающимся ученым и замечательным человеком навсегда сохранятся в нашей памяти, — отметили в пресс-службе СГУ.

О дне и часе прощания будет известно позже.

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