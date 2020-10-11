Девочка и трое взрослых пострадали в столкновении легковушек под Саратовом

Вчера, 10 октября, в 19:40 на 274 км трассы, соединяющей Самару и Волгоград произошло ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 29-летний водитель Лада 219259 потерял управление и въехал на встречной полосе в Skoda Octavia, который вел 42-летний мужчина.

Шоферов, а также пассажиров иномарки — 16-летнюю девочку и 49-летнюю женщину госпитализировали.

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