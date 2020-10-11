Обнаружены две фальшивые купюры в Саратовской области

Полиция зарегистрировала два факта обнаружения фальшивых купюр в Саратовской области.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, речь идет о номинале в 1 и 5 тыс. рублей.
Подделку заметила кассир продуктового гипермаркета Саратова и сотрудница банка в Балашове — во время пересчета поступивших из аптеки денег.
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