Два района Саратова остались без воды

Сегодня, 11 октября, несколько улиц в Ленинском и Кировском районах Саратова остались без воды.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».

В зону отключения до 20:00 попала Ламповая, Студеная, Бульварная улица, 1-й, 2-й Студеные проезды. До 19:00 — Луговая, 100, 40\60, 62\70, Цветочная, 1, частный сектор на Цветочной от Луговой до Ст.Полянской.

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