От коронавируса скончалась 60-летняя жительница Саратовской области

Еще одна жительница Саратовской области скончалась от коронавируса, об этом сообщили в минздраве региона.

Летом ее обследовали и лечили в стационарах города из-за лихорадки, в декабре она поступила с этим диагнозом в одну из больниц областного центра. Мазок на COVID-19 был отрицательным. Пациентка также страдала ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением.

По КТ в динамике отмечалось нарастающее поражение легких. При очередном обследовании мазок на ковид оказался положительным. Она провела 25 суток в стационаре, на ИВЛ перевели в последние дни.

На сегодняшний день число жертв коронавируса в Саратовской области достигло 122.

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