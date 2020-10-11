Коронавирус в Саратове: Заражение выявлено у 145 человек

Нескольким меньше стало выявленных за сутки случаев коронавируса в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, на утро 11 октября зафиксировано 145 заражений.

Всего сейчас в регионе лабораторно зарегистрировано 16 998 случая заболевания COVID-19. Выздоровели за сутки 32 человека, а в общей сложности — 11 512 человек.

Новые заболевшие выявлены преимущественно в Саратове — 81. В Энгельсском районе — 12, в Балаковском — десять. Еще в 16 районах — по пять и менее.

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