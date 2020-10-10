В Саратове пропал без вести мужчина ростом 194 см

Вадим Кочетков

Без вести пропал Вадим Кочетков в Кировском районе Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 58-летнего мужчину ищут с 10 октября, когда он вышел из дома и не вернулся.

Вадим Кочетков имеет худощавое телосложение, его рост 194 см, у него короткие темные волосы с проседью и голубые глаза.

На момент пропажи мужчина был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, светло-серый трикотажный костюм и черные кроссовки.

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