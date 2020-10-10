В Саратове лже-фсбшники получили от бизнесмена 2,9 млн рублей за помощь в заключении госконтракта

В Саратове будут судить двух мужчин — один из них местный житель, второй приехал из Московской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФСБ региона, из обвиняют в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, оба они представлялись сотрудниками центрального аппарата ФСБ России. Это помогло им получить от директора дорожно-строительной фирмы 2,9 млн рублей. За эти деньги они якобы могли помочь в вопросе предоставления банковской гарантии, необходимой для заключения госконтракта по капремонт дорог федерального значения.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками собственной безопасности УФСБ.

Дело направлено в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

УФСБ России по Саратовской области просит жителей региона обо всех случаях вымогательств и мошеннических действий граждан, представляющихся сотрудниками или ветеранами органов безопасности, сообщать по телефонам дежурной службы: 8 (8452) 26-70-61, 37-30-01.

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