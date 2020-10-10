В Балакове пропал без вести мужчина в красной куртке

В Балакове Саратовской области без вести пропал 43-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», Рената Хамитова ищут с 9 октября.

Рост мужчины — 160 см, у него худощавое телосложение, короткие черные волосы и карие глаза.

На момент пропажи был одет в красную болоньевую куртку с серыми вставками, синий свитер, черные брюки и черные кеды.

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