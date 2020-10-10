В Балакове пропал без вести мужчина в красной куртке

В Балакове Саратовской области без вести пропал 43-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», Рената Хамитова ищут с 9 октября.
Рост мужчины — 160 см, у него худощавое телосложение, короткие черные волосы и карие глаза.
На момент пропажи был одет в красную болоньевую куртку с серыми вставками, синий свитер, черные брюки и черные кеды.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.