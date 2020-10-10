В Саратове безработный за 15 минут лишил пенсионерку 13,5 тысячи рублей

Жительница Заводского района Саратова, 66-летняя женщина, в пятницу 9 октября обнаружила пропажу своей банковской карты.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, за 15 минут ей пришли сообщения о покупках из разных магазинов.

Злоумышленник расплатился чужой картой на общую сумму 13 558 рублей.

Был задержан 43-летний безработный мужчина. Возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает, что при утере банковской карты следует незамедлительно обратиться в банк или позвонить на горячую линию для блокировки счета.

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