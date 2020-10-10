В Энгельсе женщина попросила полицию найти украденный телефон внука

Жительница поселка Коминтерн в Энгельсском районе Саратовской области обратилась в полицию с заявлением о краже.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, у 26-летнего внука заявительницы был украден телефон Honor 8s.

Преступление было совершено днем 2 октября у дома №18 по улице Ломоносова.

Полиция возбудила уголовное дело. Задержан 20-летний подозреваемый, который сдал телефон в ломбард. Ранее юноша уже был судим.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.