Проезжавший в неположенном месте велосипедист попал под иномарку в Саратове

На улице Соколовая в Саратове утром 9 октября был сбит велосипедист.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, авария произошла в 08:35 напротив дома №328.

По предварительным данным, велосипедист, чья личность и данные сейчас устанавливаются, проезжал по дороге в неположенном месте. Его сбил автомобиль Honda под управлением 57-летней женщины.

Мужчина был госпитализирован.

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