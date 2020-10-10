Проезжавший в неположенном месте велосипедист попал под иномарку в Саратове

На улице Соколовая в Саратове утром 9 октября был сбит велосипедист.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, авария произошла в 08:35 напротив дома №328.
По предварительным данным, велосипедист, чья личность и данные сейчас устанавливаются, проезжал по дороге в неположенном месте. Его сбил автомобиль Honda под управлением 57-летней женщины.
Мужчина был госпитализирован.
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