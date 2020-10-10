В Аткарске пьяный мужчина порвал паспорт подмосковного юриста

В полицию Саратовской области поступило заявление от 31-летней женщины, юриста из Люберец Московской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, ее обокрали в Аткарске 5 октября.

Из рюкзака пострадавшей пропал паспорт и 4,8 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого — ранее судимого не работающего 48-летнего мужчину. Он признался и рассказал, что деньги успел потратить, а паспорт порвал и выкинул. При этом в тот момент мужчины был пьян.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.