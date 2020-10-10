Десятки улиц Саратова остались без воды до вечера субботы

Несколько улиц Саратове с утра 10 октября остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», в ряде случаев есть повреждения на водоводе.

Прорыв произошел, к примеру, на пересечении улиц Вольская и Зарубина. Из-за этого до 20 часов отключена вода на Вольской, Зарубина, Гоголя, Симбирской, Смурском переулке, а также в частном секторе по Посадского.

На Зарубина, 176 до 20 часов также будут ремонтировать водовод. Воды не будет в квадрате улиц: Аткарская, Астраханская, Большая Горная и Кутякова.

На улице Ламповая вводят в эксплуатацию новый водовод. Там до вечера без воды остались жильцы домов на Ламповой, Студеной, Бульварной, а также 1 и 2-м Студеных проездах.

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