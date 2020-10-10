В Саратове женщина умерла от коронавируса через две недели после заражения

В Саратовской области от коронавируса умерла 62-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, это 121-я жертва коронавируса в регионе.

Она была госпитализирована на седьмые сутки после заболевания. У пациентки выявлена двусторонняя пневмония. Женщина семь дней провела в больнице, один из них — на ИВЛ. За это время у нее началась полиорганная недостаточность.

Кроме того, из сопутствующих заболеваний выявлен сахарный диабет и ревматоидный артрит.

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