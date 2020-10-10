Панков: Жизнь людей в растущих микрорайонах должна быть комфортной

Николай Панков встретился с жителями микрорайона Иволгино

Депутат Государственной Думы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» подчеркнул, что будет добиваться строительства школы в посёлке Иволгино и поликлиники в Юбилейном.

- На встречах с жителями микрорайонов Волжского района в числе основных высказали две проблемы. Это строительство школы в Иволгино и поликлиники в Юбилейном. Пожалуй, они самые трудные для решения.

После встречи с жителями Иволгино, как обещал, начали составление дефектных ведомостей по всем домам, чтобы правовым путем привлечь застройщика к ответственности за недоделки. Но главная проблема в поселке — отсутствие школы.

В Юбилейном жизненно необходим другой социальный объект — поликлиника. В свое время помогал открыть детское отделение поликлиники в поселке. Но Юбилейный и другие микрорайоны развиваются. Строятся новые дома, растет нагрузка на учреждения соцсферы. Нужно решать вопрос о новой поликлинике, чтобы люди не стояли в очередях, а получали медпомощь в комфортных условиях.

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Как и говорил, по этому поводу буду встречаться с профильными министерствами. И вместе с жителями обсуждать эти проекты. Нужно не только добиваться финансирования на строительство этих объектов но и подготовить проектно-сметную документацию и выделить землю. Это будет первоочередным вопросом, который надо обсудить с ответственными лицами. И конечно, продолжим решать другие вопросы, которые подняли жители: по благоустройству, дорогам, транспорту. Жизнь людей в растущих микрорайонах должна быть комфортной ,— пишет Панков.

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