Площадь лесного пожара в Аркадакском районе выросла вдвое

Лесной пожар бушует в Аркадакском районе Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Аркадакском районе Саратовской области продолжается борьба с лесным пожаром.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, утром 10 октября там была увеличено количество сил и средств — сейчас работает 21 единица техники и 73 человека личного состава.

В их число входят сотрудники лесхоза, администрации, Саратовской областной службы спасения, федеральной противопожарной службы.

Площадь пожара увеличена до 30 гектаров. Напомним, накануне сообщалось о площади 15 га. Угрозы населенному пункту нет.

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