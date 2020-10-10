Пенсионер на «Калине» погиб в столкновении с «Газелью» на въезде в Балаково

Водитель легковушки погиб на месте
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вечером 9 октября на автоподъезде к Балакову Саратовской области произошло ДТП, в котором погиб человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась в 20:30.
По предварительной версии, 69-летний водитель «Лады Калина» превысил скорость и выехал на встречную полосу. Там его машина столкнулась с грузовой «Газелью» под управлением 27-летнего водителя, которая от удара перевернулась.
От удара грузовик перевернулся
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Пенсионер за рулем «Калины» умер на месте. ГИБДД устанавливает все обстоятельства аварии.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП
Фото: ГИБДД по Саратовской области
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