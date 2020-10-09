Саратовским предпринимателям раскрыли секреты привлечения новых клиентов

Эксперт по креативному маркетингу Владислав Бермуда раскрыл секреты привлечения новых клиентов Фото: Александр Уриевский

Эксперт по креативному маркетингу Владислав Бермуда провел 8 октября трехчасовой бесплатный онлайн-семинар для саратовских предпринимателей. Он рассказал секреты привлечения новых клиентов с нулевыми затратами.

Именно так назывался семинар, который за это время вместил в себя практические советы и кейсы по кросс-маркетингу, созданию добавочной ценности продукту, привлечению внимания целевой аудитории.

Владислав Бермуда, автор книг «25 креативных идей на миллион», «88 креативных идей на миллион», «20 креативных кейсов на миллион», поделился с саратовскими предпринимателями идеями, которые можно применить сразу и увеличить свой доход уже через несколько дней, методиками, которые создадут эффект сарафанного радио.

- Зачем делать скидки, если можно прикрутить добавочную ценность к вашему продукту? Вы поменяете свое представление о маркетинге к концу нашего семинара, — пообещал с ходу Владислав Бермуда.

Он на своем примере показал, как предприниматели могут зарабатывать на тех, кто к ним пришел и даже на тех, кто не пришел и раскрыл несколько других проверенных способов увеличить продажи.

По окончанию семинара слушатели поблагодарили Владислава Бермуда и признались, что полученные знания серьезно повлияли на их восприятие маркетинговых процессов.

- Я, как человек, который занимается самообразованием, не упускаю возможности послушать полезные лекции от Центра предпринимателя «Мой бизнес». В этот раз приглашенным спикером был Владислав Бермуда, который три часа подряд делился рабочими кейсами «как без вложений повысить ценность своего продукта». Услышала много нового, что конечно, хотелось бы применить у себя. Я провожу и организую мастер классы для детей.

Предприниматели должны понимать, что сертификаты со скидками давно не работают, они не имеют никакой ценности. Другое дело сертификат на конечный продукт или услугу. Собственно об этом и говорил Владислав. Рекомендую посмотреть лекцию в записи тем, кто не смог быть вчера онлайн, — рассказала Надежда Мракина, руководитель «Арт кафе «Ананас».

Напомним, мероприятие стало возможным при поддержке министерства экономического развития Саратовской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.