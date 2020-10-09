Огромный столб дыма поднялся над Энгельсом из-за горящего мусора и двери

В центре Энгельса Саратовской области сегодня, 10 октября, случился пожар.

- На улице Пушкина загорелся мусор, после огонь перешел на дверь нежилого здания, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

На место выезжала одна единица техники. Площадь пожара составила 10 кв. м. Никто не пострадал.

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