Благоустройство площади Кирова завершится на следующей неделе

Площадь Кирова будет благоустроена на следующей неделе Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев осмотрел, как ведутся работы по благоустройству территории у Крытого рынка.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, подрядчик заверил, что работы завершатся на следующей неделе.

Сейчас там завершается укладка плитки у памятника Вавилову, у бывшего кинотеатра «Победа» и торгового центра. Будут сделаны дополнительные дорожки, высажен газон и кустарники.

- На следующий год останется ремонт фонтана «Одуванчик». Имеющиеся здесь объекты торговли — ларьки из 90-х годов — придают нецивилизованный вид, создают дискомфорт, неудобство для жителей. Администрацией города выработан механизм решения этого вопроса, в том числе через суд, — заявил Валерий Радаев.

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