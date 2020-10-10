Безработная семья в Саратове за деньги организовала в своей квартире наркопритон

В Заводском районе правоохранители выявили в одной из квартир притон.

- Следствие считает, что безработная семейная пара за деньги пускала к себе домой наркоманов для употребления веществ, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

По данному факту возбудили дело, которое направили в суд. Виновным грозит до шести лет лишения свободы.

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