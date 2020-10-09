Адвокат подсудимого пыталась подкупить жертву преступления в Саратове

В Саратове вынесен приговор по уголовному делу о подкупе потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, виновными признаны трое жителей Самарской области.

Ранее полиция расследовала дело о вымогательстве. Жертвой стал саратовец, а деньги с него требовал, по версии следствия, самарец. Адвокат обвиняемого вступила в сговор с его 28 и 32-летним приятелями и попыталась подкупить потерпевшего. Для этого один из сообщников встретился с последним и решил уговорить принять деньги, отказавшись от показаний.

Вместо этого пострадавший сообщил в УФСБ региона. 29 ноября 2019 года адвокат вместе с сообщником встретилась с ним в заведении на проспекте Кирова и передала 150 тыс. рублей в качестве первой части оплаты. 4 декабря там же было передано еще столько же. После этого преступлению помешали сотрудники УФСБ региона.

Свою вину адвокат и ее сообщники признали и возместили ущерб.

Суд оштрафовал каждого на 20 тыс. рублей.

Кроме того, вынесен приговор в отношении самарца — его отправили в колонию на два года.

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