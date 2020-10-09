Чиновники посчитали деревья на набережной Саратова

В Саратове посчитали деревья на набережной Космонавтов.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, ведется подеревная инвентаризация.

- Информация о состоянии каждого дерева и кустарника с фотоматериалами будет отражаться в интерактивной карте. Планируется, что работа в данном направлении будет продолжена в 2021 году, — рассказала начальник управления по охране окружающей среды и зеленых насаждений Екатерина Захарченко.

Планируется, что в Саратове будет создан реестр зеленых насаждений, разработана платформа для сбора и анализа информации о деревьях.

Екатерина Захарченко рассказала, что весной 2020 года было высажено более 1,5 тыс. кустарников спиреи, можжевельника, пузыреплодника, барбариса. Также идет озеленение сквера Марины Расковой, площади Кирова, улицы Клубная в Елшанке, благоустроена площадь перед ДК «Россия».

- По итогам инвентаризации, если разработанная нами стратегия будет принята, мы поймем, где необходимо высадить определенные породы, и приступим к реализации плана в 2021 году, — сказала Екатерина Захарченко.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.