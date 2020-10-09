В Саратовской области к деревне подбирается крупный лесной пожар

В Аркадакском районе случился лесной пожар Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Аркадакском районе сегодня днем, 9 октября, начал полыхать лес.

- Площадь пожара составляет 15 гектаров. Есть угроза деревне Подрезенка в 2 км, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

На месте работают десять единиц техники и 28 человек от лесхоза и администрации. Три пожарных расчета — на окарауливании населенного пункта.

На месте работают десять единиц техники Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Также на место из Саратова отправили аэромобильную группировку МЧС: три единицы техники и 14 человек.

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