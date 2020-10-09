Радаев: В Саратовской области собрали миллион тонн семечек

Валерий Радаев поздравил сельских тружеников с первым миллионом тонн подсолнечника

В своем Инстаграм вышедший на работу после выздоровления от коронавируса губернатор Валерий Радаев поздравил селян с рекордным урожаем семечек подсолнечинка.

В Саратовской области их намолотили уже миллион тонн. Это лидирующий показатель в ПФО и один из самых результатов по стране.

- Труженики села добились очередного успеха: по сбору семян подсолнечника регион один из лидеров в России и первый в ПФО. Без преувеличения, за трудолюбием наших аграриев — благополучие всей Саратовской области. Благодаря их стараниям жители будут обеспечены и хлебом, и маслом с наших полей, — написал Радаев в Инстаграм.

Районы лидеры по сбору подсолнечника — Самойловский, Калининский, Аркадакский, Аткарский и Балашовский районы.