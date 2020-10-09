Вечером в Саратове начнется облава на пьяных водителей

В Саратове 9 и 10 октября пройдет рейд «Нетрезвый водитель».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, мероприятия запланированы на вечернее и ночное время. Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять пьяных водителей.

- В ходе рейдов сотрудники ДПС будут использовать метод проведения «сплошных проверок», во время которых на дорогах будут созданы огороженные конусами «коридоры», что позволит за максимально короткий срок проверить максимальное количество водителей, — отметили в ведомстве.

В ГИБДД напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом виде или отказ от освидетельствования влечет за собой штраф 30 тыс. рублей и лишение прав на срок до двух лет. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность.

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