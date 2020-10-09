Автоэлектрик в Саратове без спроса взял покататься Mazda у клиента и попал на ней в ДТП

ДТП на Осипова
Фото: ГУ МВД по Саратовской области
Владелец Mazda обратился в полицию по поводу угона его авто со станции техобсуживания на улице Бирюзова.
Выяснилось, что в ДТП на улице Осипова и Планерная 8 октября попал как раз этот автомобиль. Он столкнулся с «Газелью», за рулем которой находилась женщина, она была госпитализирована.
Угнанной иномаркой управлял 21-летний автоэлектрик станции, в его отношении возбуждено уголовное дело.
Он отпущен под подписку о невыезде.
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Фото: ГУ МВД по Саратовской области