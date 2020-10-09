В Саратове ищут подозреваемого в педофилии мужчину

СУ СКР распространило фотографию мужчины, подозреваемого в причастности к преступлению Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове ищут мужчину, подозреваемого в развратный действиях в отношении девочки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело.

Следствие считает, что вечером 8 августа неизвестный мужчина совершил развратные действия по отношению к 13-летней девочке. Это произошло на улице Ново-Крекингская, 47.

Сейчас следователи ищут очевидцев преступления. Есть фотография мужчины, который может быть причастен.

- Всем. кто располагает информацией о разыскиваемом и об обстоятельствах происшедшего, просим обратиться по телефонам: 8(8452) 74-15-27, 74-15-36 (следственный отдел по Заводскому району г. Саратов), 8(8452) 92-87-06 (дежурная часть отдела полиции № 2 в составе УМВД России по г. Саратову) или «02», – отметили в СУ СКР региона.

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