Около входа в горпарк Саратова спиливают каштаны

Фото Юлии Шленской

Около входа в городской парк имени Горького спиливают каштаны.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, работы ведутся со стороны улицы Рахова.

Спил деревьев засняла неравнодушная горожанка Юлия Шленская. Также местные жители недоумевают, почему город лишается здоровых каштанов, «так и до дубов доберутся».

В администрации парка «КП-Саратов» уточнили, что вероятно, срубленное дерево было аварийным, для работ было выдано разрешение.

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