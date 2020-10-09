В Саратовской области сократилось число школ, ушедших на удаленку из-за коронавируса

В Саратовской области шесть школьников и восемь педагогов, заболевших коронавирусом продолжают держать на удаленке и дистанционном образовании восемь школ – это 2116 обучающихся и 130 педагогов.

Вернулись на очное обучение три образовательных учреждения: средняя школа села Колено Екатериновского района, средняя школа села Логиновка, основная школа села Борисоглебовка Федоровского района.

На дистанционном обучении находятся 93 класса в 31 школе региона – 2380 обучающийся. Заболевания выявлены у 31 ребенка и 19 педагогов.

Полностью закрыт детский сад № 51 р. п. Сенной Вольского района – частично закрыты четыре детских сада (один в Балаковском районе, три - в Саратове).

По-прежнему на дистанционном обучении 22 студента группы Саратовского техникума электроники и машиностроения.