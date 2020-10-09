Комитет по культуре Саратовской облдумы возглавила директор ДК «Россия»

Вопрос о назначении главы комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике обсудили рассмотрели 9 октября на внеочередном заседании Саратовской областной думы.

Парламентарии предложили кандидатуры Ольги Сынкиной (ЕР) и Николая Бондаренко (КПРФ).

- Я работаю в культуре 33 года, 16 лет возглавляю ДК «Россия». Я знаю эту сферу. Будем решать все вопросы конструктивно, без баррикад. Все проблемы в культуре будут постепенно решаться, - рассказала о себе Сынкина.

- Какие проблемы в культуре являются первоочередными, - спросили депутаты.

- Мы сталкиваемся с тем, что в селах, в их клубах и ДК нет интернета, люди не могут выехать на семинары из-за отсутствия транспорта. В бюджете мы будем постепенно добавлять деньги на культуру, - ответила Сынкина.

Она также сообщила что непременно стоит вернуться к вопросу о детях войны и призвала коллег не пиариться на старшем поколении.

Кандидат Бондаренко в своем выступлении отметил, что необходимо бороться с точечной застройкой, которая уничтожает объекты архитектуры.

- В случае избрания буду самостоятельным и независимым, - сказал Бондаренко.

- Как вы считаете, финансирование сферы культуры достаточно? – спросили депутаты.

- Недостаточно и цифры с каждым годом сокращаются и важно, чтобы во главе комитета стоял независимы руководитель, который готов отстоять увеличение финансирования, - ответил Бондаренко.

Тайным голосованием главой комитета выбрали Ольгу Сынкину. За нее проголосовали 28 депутатов. Четверых депутатов ее кандидатура не устроила.