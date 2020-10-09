Скончались два постояльца частного дома престарелых «Мирра» в Саратове

В Саратове скончались два человека, проживавших в пансионате «Мирра».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области, они были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

Пять человек из пансионата были направлены в Багаевскую больницу на койки с паллиативным уходом. Одну пациентку впоследствии забрали родственники, двое остаются на лечении.

Еще одна женщина была госпитализирована в Областную клиническую больницу, ее также забрали родственники. Один доставлен в Красноармейскую психиатрическую больницу.

Десять бывших постояльцев «Мирры» отправлены жить в санаторий «Ударник».

- Граждане обеспечены четырехразовым питанием, сменным бельем и постельными принадлежностями, организовано их медицинское сопровождение. Состояние здоровья удовлетворительное, — отметили в Минтруда.

Напомним, пансионат «Мирра» был закрыт по решению суда 1 октября. Проверяющие выявили, что там не обеспечен должный уход за постояльцами, многие из них заразились чесоткой.

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