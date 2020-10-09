В Саратове выбрали председателя думского комитета по строительству и ЖКХ

Вопрос избрания председателя комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики рассмотрели на внеочередном заседании Саратовской областной думы. Ранее парламентскую структуру возглавлял Александр Санинский, который решил сложить полномочия.
Было предложено две кандидатуры — Евгения Грачева (ЕР) и Владимира Есипова (КПРФ)
Грачев кратко рассказал о себе, отметив, что успешно взаимодействует со всеми госструктурами.
- Регулирование выдачи разрешений на строительство только при наличии нужной инфраструктуры — один из ключевых вопросов для комитета, также предоставление жилья для детей сирот, — отметил в выступлении Грачев.
Депутаты поинтересовались как можно оптимизировать работу СГЭТ. Грачев ответил, что нужно посмотреть, как расходуется электроэнергия на предприятии и почему так много ее тратят.
Следующий кандидат Владимир Есипов в выступлении отметил, что на посту председателя комитета планирует уделять внимание мусоропереработке, тарифам на электроэнергию и качеству дорог.
Парламентарии спросили, как он относится к самозахвату земли.
- Это недоработка местных администраций и с этим нужно бороться в рамках закона, — ответил Есипов.
Тайным голосованием председателем выбрали Евгения Грачева.
Свой голос за него отдали 28 депутатов из 32.