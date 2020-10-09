ЕР и КПРФ отдали спорткомитет Саратовской областной думы единственному кандидату от ЛДПР

Станислав Денисенко

Вопрос о назначении главы комитета по спорту туризму и делам молодежи рассмотрели 9 октября на внеочередном заседании Саратовской областной думы.

От ЛДПР предложили Станислава Денисенко, КПРФ и партия «Единая Россия» не стали выдвигать своих кандидатов, поддержав таким образом Денисенко.

- Если не будет молодежи, кому нужны все эти заводы и фабрики. Мы видим, что курс власти взят на оздоровление общества. Спорт является для любого ребенка ориентиром. Необходимо развивать и сохранять все спортобъекты, — сказал Денисенко.

- Готовы ли вы на личном примере продвигать спорт? — поинтересовался депутат Воробьев.

- Я занимаюсь лыжами и стараюсь не сидеть дома. Коньки, ролики — это все есть на моей станице в Инстаграме. Можете посмотреть, — ответил он.

- Вам не страшно идти главой комитета? Вы же не имеете отношения к спорту — поинтересовался депутат Иван Чепрасов.

- Мне как депутату не страшно, — сказал Денисенко.

Он также подчеркнул, что важно развивать все направления спорта. Дальнейшее голосование за кандидатуру является формальностью.