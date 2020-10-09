В Саратове сосед украл у женщины талисман

В полицию Волжского района Саратова 30-летняя женщина сообщила о краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено в квартире дома на Московской.

По словам потерпевшей, она гостила у знакомого. Когда женщина засобиралась домой, то в общем тамбуре квартиры не нашла своего рюкзака. Больше всего ее расстроила пропажа кулона-талисмана, который находился внутри. Общая сумма ущерба, включая наличные деньги, составила 75 тыс. рублей.

Полиция по подозрению задержала 48-летнего ранее судимого соседа. Похищенное было у него изъято. Возбуждено уголовное дело.

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