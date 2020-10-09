Общественник похвалил дороги Саратовской области

Дороги Саратовской области общественник назвал хорошими Фото: Ольга Семенова

Во время выезда специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области посетили участок на 17-м км трассы Саратов — Тепловка — Базарный Карабулак — Балтай в Базарно-Карабулакском районе.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должен завершиться здесь 31 октября.

Специалисты рассказали, что дорогу ремонтировали с применением метода холодной регенерации. Суть заключается в измельчении и перемешивании существующего асфальтобетонного покрытия и слоя нижележащего материала с добавлением связующих материалов. После на это основание укладывается асфальт.

Председатель регионального общественного совета проекта «Безопасные дороги» Сергей Андронов нашел дыру в асфальте, которую оставили после себя специалисты, бравшие пробы покрытия.

- Работы еще не полностью завершены, дорога не введена в эксплуатацию, — пояснил заместитель начальника отдела строительства, ремонта и эксплуатации дорог ГКУ СО «Транспорта и дорожного хозяйства» Игорь Абрамов.

После взятия пробы в асфальте осталась дырка Фото: Ольга Симонова

Сергей Андронов обратил внимание на разметку из термопластика, которая более долговечная, чем из краски, и ровность дороги.

- На этих дорогах применяли сравнительно новые технологии, которые продлят срок службы дороги, если за ней правильно следить, — заметил Андронов, напомнив, что такие же применяют по всей стране.

Общественники также измерили плотность щебенки на съезде с трассы и на обочине, оказалось, что на съезде она уплотнена, а на обочине — не очень. Но этот недостаток можно устранить.

- Год от года дороги области становятся лучше, местные, региональные и федеральные. Хочется, чтобы это продолжалось, — сказал Андронов.

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