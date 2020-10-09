Прокуратура: Подросток разбился во время селфи на крыше в Саратове

Прокуратура Саратовской области начала проверку гибели ребенка на улице Мичурина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомства, 16-летний мальчик разбился при падении с крыши двухэтажного дома.

По предварительной версии, подросток вместе с сокурсниками забрался на крышу ночью, чтобы сфотографироваться. Но потерял равновесие, не удержался и упал. От травм пострадавший скончался на месте.

В ходе проверки будет дана оценка условиям проживания подростка, дана оценка действиям законных представителей, администрации учебного заведения.

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