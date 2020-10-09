На саратовской дороге измерят величину щебня

Щебень взяли на экспертизу Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 9 октября, состоялся выезд министерства транспорта Саратовской области на объекты, ремонтируемые в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», первой точкой стал участок дороги Саратов – Тепловка – Базарный Карабулак – Балтай в Новобурасском районе. Его протяженность составляет более 8,5 км. Дорога соединяет три района и идет на Пензу, поэтому является очень важной в транспортной инфраструктуре региона.

Планировалось завершить работы к 31 октября, но удалось сделать это раньше.

Общественник измерил неровность дороги Фото: Ольга Симонова

Председатель регионального общественного совета проекта «Безопасные дороги» Сергей Андронов во время выезда измерил трехметровой рейкой неровность дороги по сравнению с обочиной. По его словам, они должны быть вровень. Однако общественник признал, что нарушение некритичное.

Также эксперты взяли на исследование пять килограммов щебня, чтобы измерить его прочность и величину.

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