Опубликованы телефоны горячих линий по проблемам с отоплением в Саратове и области

На 9 октября в Саратовской области к отоплению подключены 4537 социальных объектов, что составляет 98% от общего количества. Также тепло появилось в 3628 жилых домах (41%). Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Здесь напомнили, что тепло в дома включают по заявкам потребителей.

Кроме этого, опубликованы номера телефонов, куда обращаться, если тепла так и не дали.

Телефоны горячих линий по отоплению в Саратовской области

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