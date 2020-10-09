Саратовская областная дума лишилась двоих депутатов

Внеочередное заседание Саратовской областной думы состоялось 9 сентября. Депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий парламентариев Николая Кузнецова и Алевтины Лосиной.
Ранее они лично написали заявления о сложении полномочий. Документы рассмотрели на совете думы и вынесли на заседание.
Отставку коллег депутаты приняли без лишних обсуждений.
Предшествующим вопросом депутаты рассмотрели вопрос об освобождении от должности председателя комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Александра Санинского.
Ранее он лично заявил о своем желании уйти с поста.
- Это личное решение. Домыслов быть не может, — сказал депутат.
Депутаты поблагодарили Санинского за работу. В свою очередь, он отметил что все задачи комитетом были выполнены.