От коронавируса умер молодой саратовец

В Саратовской области жители продолжают умирать от коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения, в общей сложности зарегистрировано 120 смертей.

Один из них 37-летний мужчина. У него появился кашель, поднялась температура, гражданин начал принимать жаропонижающее и антибактериальные препараты. Однако это не помогло, и на третий день он обратился к участковому врачу. Лечение было скорректировано и на четвертый день его госпитализировали. Состояние пациента продолжало ухудшаться, его перевели на ИВЛ, где он провел восемь суток (в том числе один день на инвазивной).

72-летний мужчина умер через восемь дней в стационаре, семь из которых он был подключен к ИВЛ. Его состояние осложнялось полисегментарной серозно-гнойной пневмонии, кардиомиопатии, острой почечной, сердечно-сосудистой недостаточности. Мужчина страдал также сердечно-сосудистыми заболеваниями и патологией желудочно-кишечного тракта.

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