В Саратове на строительство Дворца водных видов спорта добавят 58 млн рублей

На внеочередном заседании Саратовской областной думы 9 октября депутаты рассмотрели изменения в региональный бюджет.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», с докладом выступил первый заместитель председателя правительства — министр финансов Вадим Ойкин.

- За счет средств, зарезервированных ранее на финансовое обеспечение мероприятий национальных проектов в размере 200,9 млн рублей на 2020 год и 40 млн рублей на 2021 год, а также за счет ожидаемой экономии в текущем году на обслуживание государственного долга – 50 млн рублей и исполнение судебных решений – 25 млн рублей, увеличены бюджетные ассигнования на укрепление материально-технической базы медицинских организаций в размере 7,7 млн рублей, строительство Дворца водных видов спорта – 58,2 млн рублей, предусмотрены иные межбюджетные трансферты местному бюджету на создание условий для ведения здорового образа жизни — 210 млн рублей на 2020 год и 40 млн рублей на 2021 год, — рассказал Ойкин.

Он отметил, что параметры областного бюджета не изменились. Доходы на 2020 год составят 127,5 млрд рублей, расходы — 132,5 млрд, дефицит — 5 млрд рублей.

- Хватил ли денег на достройку Дворца водных видов спорта? — поинтересовались депутаты.

- Объект планируется сдать к концу это года, — ответил Ойкин

После недолгих дебатов изменения в бюджете депутаты утвердили.

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