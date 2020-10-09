Саратовец дважды выстрелил в голову спящему человеку, когда тот не проснулся от предупредительного выстрела

Суд в Ленинском районе Саратова приговорил к 13 годам колонии строго режима и 100 тыс. рублей штрафа 63-летнего местного жителя, который убил спящего саратовца из самодельного пистолета.

Следователи регионального СУ СКР собрали достаточно доказательств, для обвинительного приговора по трем статьям — убийство, незаконное изготовление и хранение оружия.

Следствием и судом установлено, что в феврале 2020 года 62-летний житель города Саратова при помощи токарного станка внес изменения в первоначальную заводскую конструкцию пневматического пистолета модели, заменив заводской ствол на самодельный гладкоствольный, позволяющий размещать в патроннике патроны соответствующего калибра, а также укрепил иные элементы, необходимые для производства выстрела. Незаконно изготовленное огнестрельное оружие он хранил по месту своего жительства.

Установлено, что 18 апреля 2020 года он пришел к 62-летнему приятелю в один из частных домов на улице Черниговской в Саратове. При себе у него был пистолет, который он некоторое время назад переделал из пневматики в огнестрельное оружие.

Увидев спящего 62-летнего хозяина дома и желая привлечь его внимание, гость выстрелил в стену. Однако хозяин не проснулся. Разозлившись из-за этого и, испытывая к хозяину домовладения неприязненные отношения, на фоне ранее произошедшего между ними конфликта, он произвел два выстрела в голову мужчины. Спящий скончался на месте, — сообщили в СКР.