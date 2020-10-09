Саратовский Гидрометцентр сообщил об уровне радиационного фона в области

Качество атмосферного воздуха и радиационная обстановка на территории области в сентябре соответствовала норме. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии области со ссылкой на наблюдения со стационарных постов Саратовского ЦГМС — филиала ФГБУ «Приволжское УГМС».

Высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха городов Саратов и Балаково не выявлено. На реках Хопер (в границах города Балашова) и Большой Иргиз (в границах города Пугачева) высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод также не зафиксировано.

Радиационная обстановка на территории области в течение месяца была стабильной и находилась в пределах природного радиационного фона.

- Значения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД) в сентябре т.г. колебались в пределах от 0,10 до 0,15 мкЗв/час.

Превышений критического значения МЭД (НкрВЗ = 0,26 мкЗв/час), вычисленного для Саратовской области по результатам измерений за предыдущие годы, не зафиксировано, — сообщили в Минприроды.

Радиационный мониторинг на территории области осуществляется на 19 метеостанциях.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.