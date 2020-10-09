Саратовский Гидрометцентр сообщил об уровне радиационного фона в области

Качество атмосферного воздуха и радиационная обстановка на территории области в сентябре соответствовала норме. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии области со ссылкой на наблюдения со стационарных постов Саратовского ЦГМС — филиала ФГБУ «Приволжское УГМС».
Высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха городов Саратов и Балаково не выявлено. На реках Хопер (в границах города Балашова) и Большой Иргиз (в границах города Пугачева) высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод также не зафиксировано.
Радиационная обстановка на территории области в течение месяца была стабильной и находилась в пределах природного радиационного фона.
- Значения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД) в сентябре т.г. колебались в пределах от 0,10 до 0,15 мкЗв/час.
Превышений критического значения МЭД (НкрВЗ = 0,26 мкЗв/час), вычисленного для Саратовской области по результатам измерений за предыдущие годы, не зафиксировано, — сообщили в Минприроды.
Радиационный мониторинг на территории области осуществляется на 19 метеостанциях.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.