Под Саратовом тракторист отправил в больницу пенсионера на ВАЗе

Трактором управлял 43-летний мужчина Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Калининском районе Саратовской области столкнулись трактор и легковушка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 11:10 в четверг, 8 октября на 14-м километра автодороги Калининск – Свердлово – Колокольцовка.

По предварительной версии, 43-летний тракторист на МТЗ-82 допустил столкновение с ВАЗ-21053 под управлением 69-летнего мужчины.

Водитель легковушки был госпитализирован.

Пенсионер на ВАЗ-21053 был госпитализирован Фото: ГИБДД по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.