Под Саратовом тракторист отправил в больницу пенсионера на ВАЗе

Трактором управлял 43-летний мужчина
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Калининском районе Саратовской области столкнулись трактор и легковушка.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 11:10 в четверг, 8 октября на 14-м километра автодороги Калининск – Свердлово – Колокольцовка.
По предварительной версии, 43-летний тракторист на МТЗ-82 допустил столкновение с ВАЗ-21053 под управлением 69-летнего мужчины.
Водитель легковушки был госпитализирован.
Пенсионер на ВАЗ-21053 был госпитализирован
Фото: ГИБДД по Саратовской области
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