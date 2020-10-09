По неизвестной причине встали троллейбусы в Саратове

В Саратове встали троллейбусы.

Как сообщили в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», прекратили свое движение маршруты №№1, 5 и 15.

Троллейбусы встали у остановки «Астраханская» в сторону Елшанки и вокзала.

При этом причина не сообщается. По словам очевидцев, ДТП там нет, водители троллейбусов начали снимать токоприемники с контактной сети. Кондуктор объявила пассажирам, что причина в забастовке.

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