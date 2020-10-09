Полиция раскрыла крупную кражу масла в Саратове

Раскрыта кража масла Фото: Екатерина Семенова

В Кировском районе Саратова 3 августа был обворован магазин на улице Навашина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, заявление поступило от 28-летней женщины, директора магазина.

Добычей злоумышленника стало сливочное масло на сумму 2 534,44 рубля.

Полиция возбудила уголовное дело. Удалось задержать подозреваемого — 28-летнего безработного, ранее уже судимого за многочисленные кражи.

Мужчина признался и рассказал, что продал масло на 3-й Дачной.

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