Благотворительный фонд Тимченко поддержит грантами четыре проекта в Саратовской области

Сразу четыре социальных проекта из Саратовской области вошли в число победителей грантового конкурса «Ближний круг», который проводится при поддержке благотворительного фонда Тимченко.

Конкурс направлен на развитие устойчивых социальных практик заботы о старшем поколении силами ближайшего окружения и местных сообществ. Его победители получат средства для продолжения, развития и распространения практик, направленных на социальную и медицинскую помощь пожилым людям. Общая сумма грантов на 52 проекта-победителя составит более 5,8 млн руб.

В Саратовской области гранты получат социальные проекты из Озинского, Краснопартизанского, Аткарского, Калининского районов.

Так, поддержку нашел проект «Танцевальная практика» комплексного центра социального обслуживания населения Аткарского района». Авторы проекта организуют для пожилых людей ежедневную зарядку или занятия «скандинавской ходьбой», беседы с медиками Аткарской районной больницы на темы правильного питания, физических нагрузок, здорового сна, профилактики сердечнососудистых заболеваний. Пенсионеры смогут проверить давление, уровень сахара, получить консультацию специалиста в организованные для них Дни здоровья. Кроме того, участники проекта смогут посещать занятия кружка старинного танца «Марфаринка» при клубе «Будем знакомы» Аткарского КЦСОН, в программу которого входят дополнительные занятия по истории танца и этикету.

Инициативная группа «Серебряные волонтеры Озинского района» выиграла грант на проект «Мы за активное долголетие!». Он предусматривает пропаганду здорового образа жизни, освоение культурно-досуговых технологий, организацию и проведение социальных акций, участие в социально-значимых мероприятиях.

Комплексный центр социального обслуживания населения Калининского района выиграл грант с проектом «По зову сердца». Его цели — оказание оперативной социальной помощи и поддержки на безвозмездной основе гражданам старше 60 лет, попавшим в трудную жизненную ситуацию в связи с временным ограничением здоровья и отсутствием родственной поддержки.

Комплексный центр социального обслуживания населения Краснопартизанского района презентовал проект «Замечательный сосед». Предусмотрено оказание различных видов помощи нуждающимся пожилым гражданам и инвалидам. В роли помощников выступят «серебряные» волонтеры, а также соседи и односельчане нуждающихся.